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Английский язык в центре "Мандарин"
Цена: 2800 - 2800
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Первая речка, пр-т Красного Знамени, 10
- +7 (423) 293-05-43
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: от 45 минут до 1 часа 20 минут.
Стоимость: 2800 руб. в месяц.
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