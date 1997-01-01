Английский язык в центре "Наш мир"

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Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 98
- +7 (423) 250-78-77
- +7 (908) 440-78-77
Владивосток, Центр, ул. Светланская, 87
- +7 (423) 255-88-94
- +7 (902) 555-88-94
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: от 40 минут.
Стоимость: от 3500 руб. в месяц.
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Английский язык в "Royal English Center"От 4 до 18 лет От 4000 до 4000 руб Частная
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Английский для детей в клубе "Бамбини"От 5 до 14 лет От 3000 до 3500 руб Частная
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Немецкий язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
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Английский язык в Центре иностранных языков "Language Leader"От 3 до 18 лет От 4000 до 5500 руб Частная
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Корейский язык в "Imperial"От 3 до 18 лет От 500 руб Частная
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Тайский язык в школе "Аспект"От 5 до 18 лет От 300 руб Частная
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Английский для малышей в центре "Полиглотики"От 1 до 3 лет От 650 до 6400 руб Частная
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"Легкий английский" в ЦДТ Фрунзенского районаОт 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Французский язык в "Альянс Франсез"От 4 до 18 лет От 3100 до 4600 руб Частная
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Китайский язык в "English Studio"От 5 до 18 лет От 3600 руб Частная
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