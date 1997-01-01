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Английский язык в центре "Планета Друзей"
Цена: От 300
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Жариковская, 21
- +7 (914) 965-59-22
- +7 (904) 620-01-90
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 3-х до 7-ми лет.
Продолжительность: 45 минут.
Стоимость: от 300 до 500 руб. за занятие.
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