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Английский язык в центре "Полезный компьютер +"
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Луговая, ул. Луговая, 69
- +7 (423) 248-11-25
- +7 (950) 299-11-25
Информация
Описание: есть индивидуальные и групповые занятия.
Возраст: от 4-х до 15-ти лет.
Продолжительность: от 1 до 2 часов.
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