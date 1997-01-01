Английский язык в центре "СтадиУм"

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Адреса
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Владивосток, Третья рабочая, ул. Тунгусская, 50
- +7 (423) 280-09-21
Информация
Описание: групповые занятия.
Возраст: от 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 2000 руб. в месяц.
Преподаватели: Ольга Игоревна - преподаватель английского языка, Оксана Юрьевна - преподаватель английского языка.
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