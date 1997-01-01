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Английский язык в центре "Степ Форвард"
Цена: 3800 - 3800
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Фирсова, 8Б
- +7 (423) 273-02-28
- +7 (423) 236-19-97
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 3800 рублей в месяц.
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