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Английский язык в центре "Весь мир"
Цена: 3600 - 4400
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 4
Адреса
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Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 76
- +7 (423) 299-22-49
- +7 (423) 242-43-23
Информация
Описание: групповые занятия.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 1 до 1,5 часов.
Стоимость: от 3600 до 4400 руб. в месяц.
Преподаватели: Тишкова Светлана Леонидовна - преподаватель английского языка.
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