Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Английский язык в центре "Вундеркинды"
Цена: От 3400
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Трудовая, ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 , 1-й этаж
- +7 (423) 299-65-82
- +7 (423) 258-15-57
- +7 (904) 629-65-82
- +7 (908) 448-15-57
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: от 40 минут до 1 часа 20 минут.
Стоимость: от 3400 руб. в месяц.
Преподаватели: Наталья Геннадьевна - преподаватель английского языка, Светлана Юрьевна - преподаватель английского и китайского языков.
-
Раннее развитие на английском в ПолиглотикиОт 1.5 до 2.5 лет От 650 до 4800 руб Частная
-
Английский для школьников Чтение и Письмо в ПолиглотикиОт 7 до 8 лет От 650 до 4800 руб Частная
-
Французский язык в школе "Аспект"От 5 до 18 лет От 300 руб Частная
-
Японский язык в школе "Prosper"От 7 до 18 лет От 3000 до 3500 руб Частная
-
Английский язык в "TEDdy`s school"От 5 до 18 лет От 3600 до 3600 руб Частная
-
Японский язык в школе "Lingvostation"От 3 до 18 лет От 400 руб Частная
-
Английский язык в "Jane`s School"От 5 до 18 лет От 2800 до 3150 руб Частная
-
Китайский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
-
Английский язык в Студии "English LEO"От 4 до 18 лет От 400 руб Частная
-
Английский язык в центре "Дошколенок"От 6 до 18 лет От 600 до 3000 руб Частная
Загрузка комментариев...