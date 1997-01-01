Английский язык в Детском центре "Ромашка"

Информация

Описание: занятия проходят по методике Oxford University Press. На занятиях дети не сидят за партами, нет зубрежки правил. Занятия проходят в игровой форме с набором несложных фраз и слов на английском языке, которые повторяются и объясняются с помощью наглядных примеров и действий. Вместе с веселыми героями программы “Cookie and Friends” дети учатся говорить по-английски и понимать английскую речь, развивают свое мышление, внимание, память и воображение.

Упражнения подбираются с учетом возраста и уровня подготовленности. Каждому уровню соответствуют упражнения, игры и другие виды активных заданий, которые постепенно усложняются на более высоких уровнях.

Стоимость: от 2800 до 3000 рублей в месяц (8 занятий), 400-500 рублей за одно занятие.

Возраст: от 3 до 10 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.