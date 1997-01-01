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Английский язык в Детском центре "Ромашка"
Адреса
- +7 (924) 727-16-37
- +7 (908) 980-00-42
Информация
Описание: занятия проходят по методике Oxford University Press. На занятиях дети не сидят за партами, нет зубрежки правил. Занятия проходят в игровой форме с набором несложных фраз и слов на английском языке, которые повторяются и объясняются с помощью наглядных примеров и действий. Вместе с веселыми героями программы “Cookie and Friends” дети учатся говорить по-английски и понимать английскую речь, развивают свое мышление, внимание, память и воображение.
Упражнения подбираются с учетом возраста и уровня подготовленности. Каждому уровню соответствуют упражнения, игры и другие виды активных заданий, которые постепенно усложняются на более высоких уровнях.
Стоимость: от 2800 до 3000 рублей в месяц (8 занятий), 400-500 рублей за одно занятие.
Возраст: от 3 до 10 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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