Английский язык в Детском клубе "Солнечные ступеньки"

Информация

Описание: занятия направлены на расширение кругозора детей через изучение английского языка. На занятиях дети знакомятся с грамматикой английского языка, учат новые слова, начинают разговаривать на английском. А также дети знакомятся с культурой и традициями англоязычных стран, узнают много нового и интересного.

Стоимость: 400 рублей за одно занятие.

Возраст: от 6 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 4 человек.