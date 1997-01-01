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Английский язык в Детском клубе "Солнечные ступеньки"
Цена: От 400
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Артём, ул. Рабочая 1-я, 52/2
- +7 (924) 245-01-11
Информация
Описание: занятия направлены на расширение кругозора детей через изучение английского языка. На занятиях дети знакомятся с грамматикой английского языка, учат новые слова, начинают разговаривать на английском. А также дети знакомятся с культурой и традициями англоязычных стран, узнают много нового и интересного.
Стоимость: 400 рублей за одно занятие.
Возраст: от 6 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 4 человек.
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