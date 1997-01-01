Английский язык в Детском клубе "Теплица"

Информация

Описание: занятия практически полностью проходят на английском языке и в подвижной, развлекательной форме: игры и физминутки с командами на английском языке, песенки, стишки и мини-представления.

Цель занятий - сформировать лексический запас, «натренировать ухо», с тем что бы понимать элементарные фразы педагога с усложнением по мере изучения языка. Чуть позднее дети научатся называть предметы, отвечать на фразы педагога, а также формулировать и озвучивать собственные вопросы.

Стоимость: 4400 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возраст: от 5 до 6 лет.

Продолжительность: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.