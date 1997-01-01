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Английский язык в Детском клубе "Теплица"
Цена: От 4400
Возраст: 5 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Седанка, ул. Шестая, 20в
- +7 (423) 271-20-30
- +7 (914) 791-20-30
Информация
Описание: занятия практически полностью проходят на английском языке и в подвижной, развлекательной форме: игры и физминутки с командами на английском языке, песенки, стишки и мини-представления.
Цель занятий - сформировать лексический запас, «натренировать ухо», с тем что бы понимать элементарные фразы педагога с усложнением по мере изучения языка. Чуть позднее дети научатся называть предметы, отвечать на фразы педагога, а также формулировать и озвучивать собственные вопросы.
Стоимость: 4400 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возраст: от 5 до 6 лет.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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