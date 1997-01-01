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Английский язык в Детском клубе "Юность"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 112
- +7 (423) 245-69-00
Информация
Описание: на занятиях дети изучают грамматику английского языка, практикуют разговорный английский, осваивают чтение и аудирование. Также дети выполняют различные упражнения, что помогает им закрепить свои знания, постоянно проходят новые темы, узнают новые слова и пополняют свой слованый запас в английском.
Кроме того, попутно дети погружаются в английскую культуру, изучают географию и традиции англоговорящих стран.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватель: Архипенко Наталья Михайловна.
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