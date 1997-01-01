Английский язык в Детском клубе "Юность"

Информация

Описание: на занятиях дети изучают грамматику английского языка, практикуют разговорный английский, осваивают чтение и аудирование. Также дети выполняют различные упражнения, что помогает им закрепить свои знания, постоянно проходят новые темы, узнают новые слова и пополняют свой слованый запас в английском.

Кроме того, попутно дети погружаются в английскую культуру, изучают географию и традиции англоговорящих стран.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватель: Архипенко Наталья Михайловна.