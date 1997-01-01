Английский язык в Детском клубе "Золотые зёрнышки"

Информация

Описание: занятия построены на надёжной программе с использованием учебников издательства Oxford University PressOxford University Press. В ходе обучения происходит поэтапное усвоение учебного материала ребенком, занятия проходят в игровой форме. Ребята усваивают набор необходимой лексики: цвета, части тела, моя семья, предметы одежды, еда и напитки, домашние животные и птицы, музыкальные инструменты и многое другое.

На занятиях делается упор на практику устной речи. Ребята учат алфавит, английские звуки, читают. Также занятия включают творческую часть, где дети учат стихи и песни.

Младшие группы дете от 4 до 6 лет занимаются по программе Playtime, а группы постерше от 6 до 8 лет - по программе Family and Friends.

Стоимость:

3000 рублей - абонемент на 8 занятий для групп 4-5 и 5-6 лет;

3200 рублей - абонемент на 8 занятий для групп 6-7 и 7-8 лет.

Возрастные группы:

4-5 лет;

5-6 лет;

6-7 лет;

7-8 лет.

Продолжительность: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.