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Английский язык в Детском клубе "Золотые зёрнышки"
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Описание: занятия построены на надёжной программе с использованием учебников издательства Oxford University PressOxford University Press. В ходе обучения происходит поэтапное усвоение учебного материала ребенком, занятия проходят в игровой форме. Ребята усваивают набор необходимой лексики: цвета, части тела, моя семья, предметы одежды, еда и напитки, домашние животные и птицы, музыкальные инструменты и многое другое.
На занятиях делается упор на практику устной речи. Ребята учат алфавит, английские звуки, читают. Также занятия включают творческую часть, где дети учат стихи и песни.
Младшие группы дете от 4 до 6 лет занимаются по программе Playtime, а группы постерше от 6 до 8 лет - по программе Family and Friends.
Стоимость:
- 3000 рублей - абонемент на 8 занятий для групп 4-5 и 5-6 лет;
- 3200 рублей - абонемент на 8 занятий для групп 6-7 и 7-8 лет.
Возрастные группы:
- 4-5 лет;
- 5-6 лет;
- 6-7 лет;
- 7-8 лет.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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