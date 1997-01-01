Английский язык в Детском развивающем центре "Росток"

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Описание: иностранный язык – это прежде всего средство общения, а потом уже школьный предмет. Поэтому учить его лучше всего не за партой, а в жизни, и чем раньше, тем лучше.

Ребенок в дошкольном возрасте не учит язык, а "впитывает" его, что позволяет быстро усваивать материал. Малыши, которые знакомятся с другими языками и культурами, более гибкие, раскованные, лучше умеют адаптироваться к непривычной обстановке и новым людям.

Стоимость: 2800/3200 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 7 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 45 минут до 1 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.