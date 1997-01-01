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Английский язык в Детском развивающем центре "Росток"
Цена: 2800 - 3200
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 46
- +7 (914) 671-30-36
- +7 (914) 323-64-26
Информация
Описание: иностранный язык – это прежде всего средство общения, а потом уже школьный предмет. Поэтому учить его лучше всего не за партой, а в жизни, и чем раньше, тем лучше.
Ребенок в дошкольном возрасте не учит язык, а "впитывает" его, что позволяет быстро усваивать материал. Малыши, которые знакомятся с другими языками и культурами, более гибкие, раскованные, лучше умеют адаптироваться к непривычной обстановке и новым людям.
Стоимость: 2800/3200 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 7 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 45 минут до 1 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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