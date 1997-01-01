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Английский язык в "Easy English school"
Цена: 4000 - 6000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 31 , 2-й этаж
Владивосток, Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 82Б
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 45 минут до 1 часа.
Стоимость: от 4000 до 6000 рублей в месяц.
Преподаватель: Галан Карина - преподаватель английского языка.
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