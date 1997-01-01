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Английский язык в "English Language Master"
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, ул. Круговая 1-я, 25а
- +7 (423) 270-37-06
- +7 (423) 276-69-02
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 4-х до 18-ми лет.
Продолжительность: 40 минут.
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