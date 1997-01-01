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Английский язык в "English Studio"
Цена: От 3600
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Трудовое, ул. Путятинская, 135 , 3-й этаж
- +7 (423) 269-52-30
Информация
Описание: Занятия проходят в группах и индивидуально, по методу от простого к сложному. С детьми помладше занятия строятся в игровой форме, развивается восприятие, память. Для школьников даются уроки по грамматике, речевые упражнения, запоминание слов, построение диалогов. Группы формируются по возрасту: 5-6 лет, и затем по классам: 1-й класс, 2-й класс и т.д.
Расписание: занятия проводятся в вечернее время: вторник, четверг: 18:00/18:30; понедельник, пятница: 18:00/18:30.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Количество человек в группах: от 4-х до 8.
Стоимость: от 3600 рублей в месяц.
Дополнительные расходы: учебный материал, тетради, ручки.
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