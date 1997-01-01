Английский язык в "Generation English"

Информация

Описание: есть индивидуальные и групповые занятия.

Возраст: от 6-ти до 18-ми лет.

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 20 минут.

Стоимость: от 500 до 600 рублей за занятие.

Преподаватели: Глебова Ульяна - преподаватель английского и китайского языков, Вероника Романовна - преподаватель английского и китайского языков, Ольга - преподаватель английского и французского языков, Елена - преподаватель английского и немецкого языков.