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Английский язык в "Generation English"
Цена: От 500
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40а
- +7 (423) 236-50-00
- +7 (423) 293-93-63
Владивосток, Чуркин, ул. Черемуховая, 7
- +7 (423) 230-81-59
- +7 (914) 328-14-14
Информация
Описание: есть индивидуальные и групповые занятия.
Возраст: от 6-ти до 18-ми лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 20 минут.
Стоимость: от 500 до 600 рублей за занятие.
Преподаватели: Глебова Ульяна - преподаватель английского и китайского языков, Вероника Романовна - преподаватель английского и китайского языков, Ольга - преподаватель английского и французского языков, Елена - преподаватель английского и немецкого языков.
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