Английский язык в ГВПД "Цветные ладошки"

Информация

Описание: занятия английским языком открывают широкие перспективы для ребенка в будущем. Благодаря изучению иностранного языка ребенок также расшяряет свой кругозор, знакомясь с культурой и традициями другой страны.

В программе обучения: английская грамматика, пополнение словарного запаса, занкомство с лексикой по различным темам, разговорная и письменная практика, слушание и восприятие английской речи.

Занятия проходят по авторским программам, которые успешно прошли проверку за рубежом.

Стоимость: 450 рублей за одно занятие.

Возрастные группы:

от 4 до 5 лет;

от 6 до 7 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 6 до 8 человек.