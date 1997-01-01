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Английский язык в ГВПД "Цветные ладошки"
Цена: От 450
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Харьковская, 10
- +7 (953) 216-64-11
Информация
Описание: занятия английским языком открывают широкие перспективы для ребенка в будущем. Благодаря изучению иностранного языка ребенок также расшяряет свой кругозор, знакомясь с культурой и традициями другой страны.
В программе обучения: английская грамматика, пополнение словарного запаса, занкомство с лексикой по различным темам, разговорная и письменная практика, слушание и восприятие английской речи.
Занятия проходят по авторским программам, которые успешно прошли проверку за рубежом.
Стоимость: 450 рублей за одно занятие.
Возрастные группы:
- от 4 до 5 лет;
- от 6 до 7 лет и старше.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 6 до 8 человек.
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