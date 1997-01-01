Английский язык в Учебном центре "Imperial"

Информация

Описание: обучение детей английскому языку ведется с учетом психологических особенностей детей младшего дошкольного и школьного возрастов и строится на материале интересном для детей.

Методика обучения учитывает все особенности развития ребенка, его непоседливость и любознательность, а потому занятия проходят в максимально динамичной игровой форме. Главное условие игры – общение на английском языке. Чтобы ребятам было проще понять материал, учитель использует жесты, мимику и яркие пособия. Мотивацию к изучению языка повышает призовая система оценки знаний.

Для обучения английскому языку в подростковых группах используется та же методика, что и для взрослых групп. Занятия центра очень насыщенны, школьники очень серьезно относятся к занятиям, потому что обучение помогает им справляться со школьной программой, а также готовиться к ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения. Кроме того, благодаря занятиям они могут улучшить свой уровень владения языком для продолжения обучения за рубежом.

Также можно посещать занятия индивидуально.

Стоимость:

для групп от 5 до 9 лет - 500 рублей;

для групп от 10 до 16 лет - 675 рублей.

Пробное занятие - бесплатно.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 7 до 9 лет;

от 10 до 11 лет;

от 12 до 16 лет.

Продолжительность:

для групп 5-6 лет - 45 минут;

для групп 7-9 лет - 1 час;

для групп 10-16 лет - 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 3 до 5 человек.