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Английский язык в Учебном центре "Imperial"
Адреса
- +7 (423) 207-75-20
Информация
Описание: обучение детей английскому языку ведется с учетом психологических особенностей детей младшего дошкольного и школьного возрастов и строится на материале интересном для детей.
Методика обучения учитывает все особенности развития ребенка, его непоседливость и любознательность, а потому занятия проходят в максимально динамичной игровой форме. Главное условие игры – общение на английском языке. Чтобы ребятам было проще понять материал, учитель использует жесты, мимику и яркие пособия. Мотивацию к изучению языка повышает призовая система оценки знаний.
Для обучения английскому языку в подростковых группах используется та же методика, что и для взрослых групп. Занятия центра очень насыщенны, школьники очень серьезно относятся к занятиям, потому что обучение помогает им справляться со школьной программой, а также готовиться к ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения. Кроме того, благодаря занятиям они могут улучшить свой уровень владения языком для продолжения обучения за рубежом.
Также можно посещать занятия индивидуально.
Стоимость:
- для групп от 5 до 9 лет - 500 рублей;
- для групп от 10 до 16 лет - 675 рублей.
Пробное занятие - бесплатно.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 11 лет;
- от 12 до 16 лет.
Продолжительность:
- для групп 5-6 лет - 45 минут;
- для групп 7-9 лет - 1 час;
- для групп 10-16 лет - 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 3 до 5 человек.
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