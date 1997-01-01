Perfect English

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Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 17/1
- +7 (423) 265-07-21
- +7 (914) 707-11-16
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 20 минут.
Стоимость: от 4500 до 6000 руб. в месяц.
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Английский язык в школе "Lingvostation"От 3 до 18 лет От 400 руб Частная
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Английский язык в Центре "Language Place"От 4 до 18 лет От 500 руб Частная
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Английский язык в Детском клубе "Солнечные ступеньки"От 6 до 7 лет От 400 руб Частная
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Немецкий язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
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Английский язык в языковом клубе "United Club"От 4 до 17 лет От 2800 до 3600 руб Частная
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Английский язык в Детском клубе "Теплица"От 5 до 6 лет От 4400 руб Частная
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Английский язык в центре "Мандарин"От 5 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Английская литература в центре "Полиглотики"От 3 до 8 лет От 650 до 4800 руб Частная
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Английский язык в центре "Полезный компьютер +"От 4 до 15 лет Частная
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Английский язык в школе лидерства "GOAL"От 6 до 18 лет От 700 руб Частная
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