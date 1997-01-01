Английский язык в детском клубе "Умничка!"

Информация

Описание:знание английского языка значительно повышает шансы ребенка на успешную карьеру в будущем. Дети, познакомившись с иностранным языком в дошкольном возрасте, легче учат язык в период школьного обучения, у них отсутствует языковой барьер.

Занятия по английскому языку в клубе адаптированы для каждой возрастной группы, для дошкольников занятия проходят в игровой форме. В работе с детьми педагог пользуется игровыми и коммуникативными методиками, программами Oxford и Cambridge, ищет индивидуальный подход к каждому ребенку. Главная задача в обучении - развить в ребенке интерес к английскому языку, дать основы грамматики, лексики, сформировать правильное произношение и написание английских слов, а также преодолеть языковой барьер.

Возможны индивидуальные занятия и репетиторство для младших школьников.

Стоимость: 400 рублей за одно занятие. При покупке абонемента на месяц стоимость одного занятия составит 350 рублей, а стоимость абонемента будет зависеть от количества занятий в месяце.

Возраст: от 4 до 12 лет (занятия проходят в группах, сформированных по уровню знания языка).

Продолжительность: от 45 до 60 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.