Английский язык в образовательном центре "Юниум"

Информация

Описание: программа обучения состоит из трех ступеней, программа направлена на формирование навыков чтения и письма и учитывает особенности мышления и восприятия информации детьми младшего возраста.

Обучение проводится по коммуникативной методике, включающей в себя игровые и интерактивные формы работы. Ученики просматривают фильмы и участвуют в обсуждении на английском языке, разыгрывают сценки. Благодаря такому формату ученики быстрее осваивают произношение, углубляются в изучение грамматики, а также лексики для расширения словарного запаса.

На занятиях отрабатываются четыре основных языковых навыка:

письмо,

чтение,

общение (говорение),

понимание речи.

Стоимость: 3650 рублей в месяц.

Возраст: от 7 до 12 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Екатерина Вершина.