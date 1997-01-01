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Английский язык в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: программа обучения состоит из трех ступеней, программа направлена на формирование навыков чтения и письма и учитывает особенности мышления и восприятия информации детьми младшего возраста.
Обучение проводится по коммуникативной методике, включающей в себя игровые и интерактивные формы работы. Ученики просматривают фильмы и участвуют в обсуждении на английском языке, разыгрывают сценки. Благодаря такому формату ученики быстрее осваивают произношение, углубляются в изучение грамматики, а также лексики для расширения словарного запаса.
На занятиях отрабатываются четыре основных языковых навыка:
- письмо,
- чтение,
- общение (говорение),
- понимание речи.
Стоимость: 3650 рублей в месяц.
Возраст: от 7 до 12 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Екатерина Вершина.
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