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Английский язык в "Priority Center"
Цена: Цена не указана
Возраст: 2 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 48а
- +7 (423) 273-55-66
- +7 (423) 248-53-55
- +7 (423) 272-55-66
- +7 (423) 271-55-66
- +7 (423) 273-66-55
- +7 (914) 703-66-55
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 2,5 до 18-ти лет.
Продолжительность: от 1 до 1,5 часов.
Преподаватели: Евгений Михеев - преподаватель английского языка, Регина Печкина - преподаватель английского языка, Вероника Ганенко - преподаватель детских направлений.
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