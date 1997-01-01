Английский язык в Речевом центре "Логопед"

Информация

Описание: занятия проходят по программе Ломоносовской школы. Это уникальная программа, позволяющая в музыкально-игровой форме приобщить ребенка к миру английского языка уже с 5-6 лет и научить воспринимать английскую речь на слух, а также подготовить к более серьезным занятиям по английскому языку. На занятиях дети слушают веселые песенки, знакомятся с интересными гостями, играют и поют по-английски. Результат обучения заметен уже после нескольких занятий.

Дети приобретают навыки правильного произношения, участвуют в диалогах, используя основные структуры английского языка.

Группы формируются с учетом возраста и уровня языковой подготовки.

Возраст: от 5 до 12 лет.

Стоимость: абонемент на месяц - 2500 рублей.

Продолжительность: от 40 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватели: Татьяна Александровна Майборода.