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Английский язык в "Sandy’s English School"
Цена: От 540
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 5
- +7 (423) 280-88-81
- +7 (423) 280-88-82
Информация
Описание: группы делятся на: 3-7 лет, 7-13 лет, 13 и старше.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 1 до 2 часов.
Стоимость: 540 руб. за час.
Преподаватели: Ольга и Александра преподаватели английского языка.
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