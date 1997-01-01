Английский язык в "Sandy’s English School"

Информация

Описание: группы делятся на: 3-7 лет, 7-13 лет, 13 и старше.

Возраст: от 3-х до 18-ти лет.

Продолжительность: от 1 до 2 часов.

Стоимость: 540 руб. за час.

Преподаватели: Ольга и Александра преподаватели английского языка.