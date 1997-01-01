Английский язык в Семейном клубе "Шаги"

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Описание: хорошее знание английского языка является свидетельством образованности и залогом успешности человека. Обучение иностранному языку желательно начинать с 3-5 лет. В этом возрасте дети проявляют живой интерес ко всему новому и непривычному, также у них уже сформировано лингвистическое восприятие и адекватное представление об окружающем.

Изучение языка - это один из эффективных способов развития познавательных психических процессов: мышления, памяти, внимания, речи. Умение ребенка дифференцировать информацию и мыслить на двух языках способствует пластичности психики, умению адаптироваться и находить общий язык в коллективе не только на вербальном, а и на поведенческом уровне.

Стоимость:

абонемент на месяц для групп от 3 до 6 лет - 2800 рублей, разовое занятие - 500 рублей;

абонемент для групп от 7 до 10 лет - 3200 рублей, разовое занятие - 500 рублей.

Также есть возможность посещать индивидуальные занятия по 800 рублей за каждое.

Возрастные группы:

от 3 до 4 лет;

от 5 до 6 лет;

от 7 до 8 лет;

от 9 до 10 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 3 до 6 человек.