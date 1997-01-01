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Английский язык в Семейном клубе "Шаги"
Адреса
- +7 (423) 280-33-62
- +7 (423) 273-68-55
Информация
Описание: хорошее знание английского языка является свидетельством образованности и залогом успешности человека. Обучение иностранному языку желательно начинать с 3-5 лет. В этом возрасте дети проявляют живой интерес ко всему новому и непривычному, также у них уже сформировано лингвистическое восприятие и адекватное представление об окружающем.
Изучение языка - это один из эффективных способов развития познавательных психических процессов: мышления, памяти, внимания, речи. Умение ребенка дифференцировать информацию и мыслить на двух языках способствует пластичности психики, умению адаптироваться и находить общий язык в коллективе не только на вербальном, а и на поведенческом уровне.
Стоимость:
- абонемент на месяц для групп от 3 до 6 лет - 2800 рублей, разовое занятие - 500 рублей;
- абонемент для групп от 7 до 10 лет - 3200 рублей, разовое занятие - 500 рублей.
Также есть возможность посещать индивидуальные занятия по 800 рублей за каждое.
Возрастные группы:
- от 3 до 4 лет;
- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 8 лет;
- от 9 до 10 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 3 до 6 человек.
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