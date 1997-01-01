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Английский язык в школе "ABC Мир"
Цена: 2000 - 3600
Возраст: 4 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 267-57-36
- +7 (423) 237-42-04
Владивосток, район Луговая, ул. Светланская, 150
- +7 (423) 291-47-37
- +7 (423) 222-19-40
Информация
Описание: обучение проходит по международным программам ведущих мировых издательств Oxford, Longman, Cambridge, ELI, Hamilton house 2016 года издания, а также по лучшей отечественной методике изучения английского языка I love English Мещеряковой. Для ребят постарше используются самые передовые методики для успешной учебы в школе, и для подготовки сдачи ГИА и ЕГЭ.
В обучение используется нестандартный подход с использованием игр, мюзиклов, дизайн студии, олимпиад, погружений в языковую среду, фестивалей с носителями языка.
Стоимость:
- 2000 рублей в месяц для групп 4-6 лет при занятиях 1 раз в неделю;
- 3400 рублей в месяц для групп 4-6 лет при занятиях 2 раза в неделю;
- 3600 рублей в месяц для детей от 7 лет и старше.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 12 лет;
- от 13 до 15 лет;
- от 16 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час для детей младше 7 лет, 1 час 20 минут для детей от 7 лет и старше.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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