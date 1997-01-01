Английский язык в школе "ABC Мир"

Информация

Описание: обучение проходит по международным программам ведущих мировых издательств Oxford, Longman, Cambridge, ELI, Hamilton house 2016 года издания, а также по лучшей отечественной методике изучения английского языка I love English Мещеряковой. Для ребят постарше используются самые передовые методики для успешной учебы в школе, и для подготовки сдачи ГИА и ЕГЭ.

В обучение используется нестандартный подход с использованием игр, мюзиклов, дизайн студии, олимпиад, погружений в языковую среду, фестивалей с носителями языка.

Стоимость:

2000 рублей в месяц для групп 4-6 лет при занятиях 1 раз в неделю;

3400 рублей в месяц для групп 4-6 лет при занятиях 2 раза в неделю;

3600 рублей в месяц для детей от 7 лет и старше.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 7 до 9 лет;

от 10 до 12 лет;

от 13 до 15 лет;

от 16 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час для детей младше 7 лет, 1 час 20 минут для детей от 7 лет и старше.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.