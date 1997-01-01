Английский язык в Школе "Aspect"

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Описание: хорошее знание английского языка является свидетельством образованности и залогом успешности человека. Язык – не только средство коммуникации, но и хранилище культурны народа. При освоении иностранного языка дети также знакомятся с историей страны изучаемого языка, литературе, традициям, искусству, культуре и праздникам. Изучение языка помогает приобрести сопутствующие знания, которые расширяют границы образования ребенка.

Стоимость: 3600 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возраст: от 7 до 16 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество детей в группе: от 3 до 6 человек.

