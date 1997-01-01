Английский язык в Школе "Aspect"

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Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Иртышская, 12
- +7 (902) 485-84-05
Информация
Описание: хорошее знание английского языка является свидетельством образованности и залогом успешности человека. Язык – не только средство коммуникации, но и хранилище культурны народа. При освоении иностранного языка дети также знакомятся с историей страны изучаемого языка, литературе, традициям, искусству, культуре и праздникам. Изучение языка помогает приобрести сопутствующие знания, которые расширяют границы образования ребенка.
Стоимость: 3600 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возраст: от 7 до 16 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество детей в группе: от 3 до 6 человек.
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Английский для школьников Чтение и Письмо в ПолиглотикиОт 7 до 8 лет От 650 до 4800 руб Частная
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Китайский язык во Дворце детского творчестваОт 9 до 14 лет Государственная
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Японский язык в "Imperial"От 3 до 18 лет От 4000 до 5400 руб Частная
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Английский театр в центре "Полиглотики"От 3 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
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Английский в Детском клубе "Ай да Я"От 4 до 9 лет До 3200 руб Частная
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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому в Образовательном клубе "In Language"От 15 до 17 лет От 3700 руб Частная
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Английский в клубе "Счастливый малыш"От 4 до 12 лет До 4000 руб Частная
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Английский язык в "Школе доступных знаний"От 6 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Английский язык в Творческой студии "Do-Do"От 6 до 14 лет Частная
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Итальянский язык в центре "Британика"От 5 до 18 лет Частная
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