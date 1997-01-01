Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Английский язык в школе "CrysMos"
Цена: 3200 - 3200
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Первая речка, пр-т Острякова, 13
- +7 (423) 205-30-07
- +7 (984) 195-30-07
Информация
Описание: занятия проходят по системе вертикального развития английской речи.
Возраст: от 4,5 до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час
Стоимость: 3200 руб. в месяц.
-
Игровой английский кружок «Learn and play» в Семейном клубе "Family"От 3 до 6 лет От 500 до 2800 руб Частная
-
Английский для малышей в Центре "Чайка"От 4 до 7 лет От 350 до 2400 руб Частная
-
Разговорный английский во Дворце детского творчестваОт 10 до 14 лет Государственная
-
Английский в Детском клубе "Ай да Я"От 4 до 9 лет До 3200 руб Частная
-
Английский на 5+ в ПолиглотикиОт 8 до 14 лет От 650 до 4800 руб Частная
-
Английский язык в учебном центре «ЛЕТО»От 7 до 9 лет От 450 руб Частная
-
Корейский язык в школе "Prosper"От 7 до 18 лет От 3000 до 3500 руб Частная
-
Английский язык в центре "Эврика"От 5 до 18 лет Бесплатно Частная
-
Английский язык в школе "Hello"От 4 до 9 лет От 500 руб Частная
-
Китайский язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
Загрузка комментариев...