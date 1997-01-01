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Английский язык в "Школе доступных знаний"
Цена: 2800 - 2800
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. Никифорова, 55А
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 65 , 3-й этаж, оф. 36
Информация
Описание: групповые занятия.
Возраст: от 6-ти до 18-ми лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: 2800 рублей в месяц.
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