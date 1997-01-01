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Английский язык в школе "Easy English"
Цена: 2800 - 3200
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Светланская, 165
- +7 (423) 201-29-88
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: от 1 до 1,5 часов.
Стоимость: от 2800 до 3200 руб. в месяц.
Преподаватели: Валентина Антоновна - преподаватель английского языка.
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