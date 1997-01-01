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Английский язык в школе "English Planet"
Цена: 3200 - 4200
Возраст: 3 - 18 лет
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Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Давыдова, 5 , оф. 413
- +7 (423) 261-96-60
Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 12Б
- +7 (423) 265-49-24
- +7 (964) 434-49-24
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Группы делятся на: 3-6 лет, 7 лет и старше.
Возраст: от 3-х до 18-ми лет.
Продолжительность: от 50 минут до 1 часа.
Стоимость: от 3200 до 4200 рублей в месяц.
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