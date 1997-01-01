Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Английский язык в школе "English World"
Цена: 3840 - 6960
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 131в
- +7 (423) 246-77-22
Владивосток, Вторая речка, ул. Бородинская, 46/50
- +7 (423) 224-24-22
- +7 (423) 224-24-12
Информация
Описание: группы делятся: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет.
Возраст: от 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 - 2 часа.
Стоимость: от 3840 до 6960 руб. в месяц.
-
Английский язык в школе "Easy English"От 7 до 18 лет От 2800 до 3200 руб Частная
-
Английский язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Английский язык в центре "Вундеркинды"От 5 до 18 лет От 3400 руб Частная
-
Английский язык в Детском развивающем центре "Росток"От 4 до 7 лет От 2800 до 3200 руб Частная
-
Китайский язык в школе "English Planet"От 3 до 18 лет От 3200 до 4200 руб Частная
-
Английский язык в школе "Hello"От 4 до 9 лет От 500 руб Частная
-
Китайский язык в школе "Лингвист Плюс"От 5 до 18 лет От 4800 до 4800 руб Частная
-
Разговорный английский во Дворце детского творчестваОт 10 до 14 лет Государственная
-
Японский язык в "Imperial"От 3 до 18 лет От 4000 до 5400 руб Частная
-
Английский язык в центре "Эврика"От 5 до 18 лет Бесплатно Частная
Загрузка комментариев...