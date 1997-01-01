Английский язык в школе "English World"

Информация

Описание: группы делятся: 4-6 лет, 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет.

Возраст: от 4-х до 18-ти лет.

Продолжительность: 1 - 2 часа.

Стоимость: от 3840 до 6960 руб. в месяц.