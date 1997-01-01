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Английский язык в Школе "Эврика"
Цена: 450 - 3600
Возраст: 3 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Трудовое, ул. Порт-Артурская, 44
- +7 (423) 256-94-20
- +7 (914) 715-33-12
Информация
Описание: занятия помогут привить интерес ребенка к языку, ребенок научится воспринимать речь на слух, выработает правильное произношение, обогатит запас разговорной лексики, приобретет навыки чтения и письма, разовьет воображение и фантазию, а также познакомится с культурой англоязычных стран через музыку, игры и песни.
В программе обучения: фонетика, грамматика, лексика, игровая практика разговорного английского языка.
Стоимость:
- одно занятие - 450 рублей для детей от 3 до 11 лет и 500 рублей для детей от 12 лет и старше;
- абонемент на 8 занятий - 3200 рублей для детей от 3 до 11 лет и 3600 рублей для детей от 12 лет и старше.
Возрастные группы:
- от 3 до 6 лет;
- от 7 до 11 лет;
- от 12 лет и старше.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели:
- Анна Викторовна Волкова
- Елена Владимировна Горбач
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