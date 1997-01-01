Английский язык в Школе "Эврика"

Информация

Описание: занятия помогут привить интерес ребенка к языку, ребенок научится воспринимать речь на слух, выработает правильное произношение, обогатит запас разговорной лексики, приобретет навыки чтения и письма, разовьет воображение и фантазию, а также познакомится с культурой англоязычных стран через музыку, игры и песни.

В программе обучения: фонетика, грамматика, лексика, игровая практика разговорного английского языка.

Стоимость:

одно занятие - 450 рублей для детей от 3 до 11 лет и 500 рублей для детей от 12 лет и старше;

абонемент на 8 занятий - 3200 рублей для детей от 3 до 11 лет и 3600 рублей для детей от 12 лет и старше.

Возрастные группы:

от 3 до 6 лет;

от 7 до 11 лет;

от 12 лет и старше.

Продолжительность: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватели: