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Английский язык в школе "Green Green Cat"
Цена: 3500 - 3500
Возраст: 0 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Нахимова, 1а
- +7 (423) 272-52-34
Информация
Описание: занятия проходят в игровой форме — с танцами, песенками, стишками.
Возраст: от 6-ти месяцев до 7-ми лет.
Продолжительность: 45 минут.
Стоимость: 3500 рублей в месяц.
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