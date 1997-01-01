Английский язык в школе "Hello"

Информация

Описание: на занятиях дети получат хорошую базу для изучения английского языка, научатся общаться на бытовые темы и смогут усовершенствовать свои навыки, достигнув продвинутого уровня знания языка.

Учебный процесс строится с учётом возрастных особенностей учеников и на основе самых современных технологий и методик.

Стоимость: 500 рублей за занятие. Также дополнительно покупается учебник для занятий.

Возраст: от 4 до 18 лет (деление на группы – по возрасту и уровню).

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 3 до 6 человек.

Преподаватели: