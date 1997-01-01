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Английский язык в школе "Hello"
Цена: От 500
Возраст: 4 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Некрасовская, пр-т Красного Знамени, 59
Информация
Описание: на занятиях дети получат хорошую базу для изучения английского языка, научатся общаться на бытовые темы и смогут усовершенствовать свои навыки, достигнув продвинутого уровня знания языка.
Учебный процесс строится с учётом возрастных особенностей учеников и на основе самых современных технологий и методик.
Стоимость: 500 рублей за занятие. Также дополнительно покупается учебник для занятий.
Возраст: от 4 до 18 лет (деление на группы – по возрасту и уровню).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 3 до 6 человек.
Преподаватели:
- Трошина Елена Васильевна - имеет стаж работы 12 лет;
- Акиньшина Ольга Николаевна - имеет стаж работы 10 лет.
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