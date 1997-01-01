Английский язык в школе "Класс"

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Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Светланская, 89
- +7 (423) 275-02-47
- +7 (423) 222-19-67
- +7 (914) 705-02-47
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 10-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: от 1 до 2 часов.
Стоимость: 4800 руб. в месяц.
Преподаватель: Тарасова Татьяна Сергеевна - преподаватель английского языка.
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Корейский язык в "Imperial"От 3 до 18 лет От 500 руб Частная
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Немецкий язык в центре "Давай поговорим"От 4 до 18 лет От 2480 до 3200 руб Частная
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Японский язык в школе "ABC Мир"От 4 до 18 лет От 3600 до 3800 руб Частная
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Английский язык в "Generation English"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому в Образовательном клубе "In Language"От 15 до 17 лет От 3700 руб Частная
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Английский в клубе "Счастливый малыш"От 4 до 12 лет До 4000 руб Частная
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Английский язык в "Oxford English Academy"От 4 до 16 лет От 3960 до 6400 руб Частная
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Английский язык в Семейном клубе "Шаги"От 3 до 10 лет От 500 до 3200 руб Частная
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Иностранные языки в New Language StudioОт 4 до 18 лет От 3300 до 3600 руб Частная
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Английский язык в "Jane`s School"От 5 до 18 лет От 2800 до 3150 руб Частная
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