Английский язык в Языковом центре «Lima»

Информация

Описание: программа обучения разрабатывается индивидуально в зависимости от потребностей, целей и уровня подготовки ребенка. Занятия помогут раскрыть потенциал ребенка в атмосфере дружеской непринужденной беседы.

Преподаватели центра имеют высшее педагогическое и лингвистическое образование, длительный и продуктивный опыт в сфере преподавания, а также опыт работы за границей.

Занятия проходят преимущественно на иностранном языке, чтобы погрузить обучающихся в языковую среду.

Обучение проводится как в группах, так и индивидуально.

Стоимость: от 1800 до 3500 рублей в месяц.

Возраст:

от 5 до 6 лет;

от 7 лет и старше.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватель: Шахметова Марина.