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Английский язык в школе "Prosper"
Цена: 3000 - 3500
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Первая речка, пр-т Острякова, 5
- +7 (914) 704-51-66
- +7 (423) 265-84-55
- +7 (423) 265-84-40
- +7 (902) 064-98-55
- +7 (908) 440-24-99
- +7 (423) 265-84-50
Информация
Описание: Есть индивидуальные и групповые занятия.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 - 1,5 часа.
Стоимость: от 3000 до 3500 руб. в месяц.
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