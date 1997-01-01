Английский язык в школе развития «Солнечный остров»

Информация

Описание: занятия построены таким образом, что преподаватель и дети разговаривают только на английском языке. Дети слушают простые сказки, учат названия фруктов, овощей, домашних животных, членов семьи. Игровая форма занятий для детей 3-5 лет не дает им заскучать на уроках, а школьная для взрослых ребят – отвлекаться.

Занятия английским языком расширяют кругозор ребят, в ходе обучения они знакомятся с географией, культурой и традициями англоговорящих стран.

Стоимость:

абонемент на 8 занятий - 3200 рублей (2 раза в неделю);

абонемент на 4 занятия - 2400 рублей (1 раз в неделю);

одно занятие - 500 рублей.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 6 до 9 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8-9 человек.