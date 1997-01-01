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Английский язык в школе развития «Солнечный остров»
Цена: 500 - 3200
Возраст: 3 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
Владивосток, район Фадеева, ул. Фадеева, 4а
Информация
Описание: занятия построены таким образом, что преподаватель и дети разговаривают только на английском языке. Дети слушают простые сказки, учат названия фруктов, овощей, домашних животных, членов семьи. Игровая форма занятий для детей 3-5 лет не дает им заскучать на уроках, а школьная для взрослых ребят – отвлекаться.
Занятия английским языком расширяют кругозор ребят, в ходе обучения они знакомятся с географией, культурой и традициями англоговорящих стран.
Стоимость:
- абонемент на 8 занятий - 3200 рублей (2 раза в неделю);
- абонемент на 4 занятия - 2400 рублей (1 раз в неделю);
- одно занятие - 500 рублей.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 6 до 9 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8-9 человек.
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