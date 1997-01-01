Английский язык в школе "Speak English"

Информация

Описание: группы делятся на: 4-10 лет, 10 лет и старше.

Возраст: от 4-х до 18-ти лет.

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 20 минут.

Стоимость: от 3600 до 4500 руб. в месяц.

Преподаватели: Шакунова Ксения - преподаватель английского языка, Тихонова Виктория - преподаватель английского языка.