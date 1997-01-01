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Английский язык в школе "Speak English"
Цена: 3600 - 4500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Посьетская, 14
- +7 (423) 208-00-67
Информация
Описание: группы делятся на: 4-10 лет, 10 лет и старше.
Возраст: от 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 20 минут.
Стоимость: от 3600 до 4500 руб. в месяц.
Преподаватели: Шакунова Ксения - преподаватель английского языка, Тихонова Виктория - преподаватель английского языка.
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