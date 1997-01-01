Английский язык в языковом клубе "United Club"

Информация

Описание: обучение построено на основе коммуникативных пособий – как разработанных у в клубе, так и книг издательств Oxford, Cambridge и Longman. Кроме того, преподаватели используют множество дополнительных материалов.

Стоимость:

2800 рублей в месяц для групп 4-6 лет;

3200 рублей в месяц для групп 7-10 и 11-13 лет;

3600 рублей в месяц для групп 14-17 лет.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 7 до 10 лет - KIDs;

от 11 до 13 лет - Pre-Teens;

от 14 до 17 лет - Teens.

Продолжительность:

40 минут для групп 4-6 лет;

1 час для детей от 7 лет и старше.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватели: