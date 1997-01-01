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Английский язык в языковом клубе "United Club"
Цена: 2800 - 3600
Возраст: 4 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58в
- +7 (423) 266-90-59
- +7 (902) 480-90-59
- +7 (423) 272-79-71
- +7 (914) 792-79-71
Информация
Описание: обучение построено на основе коммуникативных пособий – как разработанных у в клубе, так и книг издательств Oxford, Cambridge и Longman. Кроме того, преподаватели используют множество дополнительных материалов.
Стоимость:
- 2800 рублей в месяц для групп 4-6 лет;
- 3200 рублей в месяц для групп 7-10 и 11-13 лет;
- 3600 рублей в месяц для групп 14-17 лет.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 до 10 лет - KIDs;
- от 11 до 13 лет - Pre-Teens;
- от 14 до 17 лет - Teens.
Продолжительность:
- 40 минут для групп 4-6 лет;
- 1 час для детей от 7 лет и старше.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватели:
- Елена Евгеньевна - преподаватель английского и французского языка,
- Забава Анатольевна - преподаватель английского языка.
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