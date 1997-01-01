Английский язык в школе Vladivostok Education Group

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Английский язык в школе Vladivostok Education Group

        Английский язык в школе Vladivostok Education Group

        Тел: <i></i>
        Иностранные языки
        Рейтинг: 7.0
        Цена: 6480 - 8640
        Возраст: 4 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Третья рабочая, ул. Жигура, 26а
        • +7 (423) 239-05-75
        Информация

        Описание: занятия построены на уникальных методиках изучения английского в уютной атмосфере и неформальной обстановке. Обучение проходит в возрастных группах. Для каждой возрастной группы разработана своя специальная программа обучения:

        • Super Safari - для детей от 4 до 6 лет;
        • Super Minds - для детей от 7 до 12 лет;
        • Think - для ребят от 13 до 17 лет.

        Программа Super Safari знакомит детей с английским языком через увлекательные истории, песни, мастер-классы и множество игр. Новая лексика вводится на занятиях через игры, улучшая память и концентрацию внимания, а также развивая моторно-сенсорные навыки, мышление и фантазию. Программа разработана таким образом, чтобы максимально эффективно развивать мыслительные способности детей, память, концентрацию и творческий потенциал.

        Программа Super Minds учит детей думать и размышлять на английском языке, предлагает большое количество упражнений на тренировку памяти и развитие концентрации. Учебник для обучения привлекает ребят к общению с помощью большого количества игр, заданий и проектов, которые ученики могут выполнить друг с другом. А в разделе Learn and think, который идёт после каждой главы, дети смогут почерпнуть множество интересных знаний обо всём на свете.

        Программа Think разработана издательством Cambridge, и помогает ребятам эффективно подготовиться к сдаче экзаменов Cambridge English и ЕГЭ. Занятия содержат интересные для подростков темы, над которыми они размышляют. Программа помогает улучшить письменные и устные навыки английского языка, а также включает уроки по культуре, на которых школьники узнают, как живут в других странах.

        Помимо основной программы в ходе обучения ученики могут посещать разговорные английские клубы, участвовать в тематических вечерах, праздниках и вечеринках для отработки разговорных навыков и общения.

        Стоимость:

        • 6480 рублей - для групп 4-6 лет;
        • 5760 рублей - для групп 7-12 лет;
        • 8640 рублей - для групп 13-17 лет.

        Пробное занятие - бесплатно.

        Возрастные группы:

        • от 4 до 6 лет;
        • от 7 до 12 лет;
        • от13 до 17 лет.

        Продолжительность:

        • 1 час - для групп 4-6 лет;
        • 1 час 20 минут - для групп 7-12 лет;
        • 2 часа - для групп 13-17 лет.

        Частота занятий:

        • 3 раза в неделю для групп 4-6 лет;
        • 2 раза в неделю для детей в возрасте от 7 до 17 лет.

        Количество человек в группе: до 8 человек.

          Загрузка комментариев...