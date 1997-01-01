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Английский язык в школе Vladivostok Education Group
Адреса
- +7 (423) 239-05-75
Информация
Описание: занятия построены на уникальных методиках изучения английского в уютной атмосфере и неформальной обстановке. Обучение проходит в возрастных группах. Для каждой возрастной группы разработана своя специальная программа обучения:
- Super Safari - для детей от 4 до 6 лет;
- Super Minds - для детей от 7 до 12 лет;
- Think - для ребят от 13 до 17 лет.
Программа Super Safari знакомит детей с английским языком через увлекательные истории, песни, мастер-классы и множество игр. Новая лексика вводится на занятиях через игры, улучшая память и концентрацию внимания, а также развивая моторно-сенсорные навыки, мышление и фантазию. Программа разработана таким образом, чтобы максимально эффективно развивать мыслительные способности детей, память, концентрацию и творческий потенциал.
Программа Super Minds учит детей думать и размышлять на английском языке, предлагает большое количество упражнений на тренировку памяти и развитие концентрации. Учебник для обучения привлекает ребят к общению с помощью большого количества игр, заданий и проектов, которые ученики могут выполнить друг с другом. А в разделе Learn and think, который идёт после каждой главы, дети смогут почерпнуть множество интересных знаний обо всём на свете.
Программа Think разработана издательством Cambridge, и помогает ребятам эффективно подготовиться к сдаче экзаменов Cambridge English и ЕГЭ. Занятия содержат интересные для подростков темы, над которыми они размышляют. Программа помогает улучшить письменные и устные навыки английского языка, а также включает уроки по культуре, на которых школьники узнают, как живут в других странах.
Помимо основной программы в ходе обучения ученики могут посещать разговорные английские клубы, участвовать в тематических вечерах, праздниках и вечеринках для отработки разговорных навыков и общения.
Стоимость:
- 6480 рублей - для групп 4-6 лет;
- 5760 рублей - для групп 7-12 лет;
- 8640 рублей - для групп 13-17 лет.
Пробное занятие - бесплатно.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 до 12 лет;
- от13 до 17 лет.
Продолжительность:
- 1 час - для групп 4-6 лет;
- 1 час 20 минут - для групп 7-12 лет;
- 2 часа - для групп 13-17 лет.
Частота занятий:
- 3 раза в неделю для групп 4-6 лет;
- 2 раза в неделю для детей в возрасте от 7 до 17 лет.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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