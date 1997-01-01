Английский язык в школе Vladivostok Education Group

Информация

Описание: занятия построены на уникальных методиках изучения английского в уютной атмосфере и неформальной обстановке. Обучение проходит в возрастных группах. Для каждой возрастной группы разработана своя специальная программа обучения:

Super Safari - для детей от 4 до 6 лет;

Super Minds - для детей от 7 до 12 лет;

Think - для ребят от 13 до 17 лет.

Программа Super Safari знакомит детей с английским языком через увлекательные истории, песни, мастер-классы и множество игр. Новая лексика вводится на занятиях через игры, улучшая память и концентрацию внимания, а также развивая моторно-сенсорные навыки, мышление и фантазию. Программа разработана таким образом, чтобы максимально эффективно развивать мыслительные способности детей, память, концентрацию и творческий потенциал.

Программа Super Minds учит детей думать и размышлять на английском языке, предлагает большое количество упражнений на тренировку памяти и развитие концентрации. Учебник для обучения привлекает ребят к общению с помощью большого количества игр, заданий и проектов, которые ученики могут выполнить друг с другом. А в разделе Learn and think, который идёт после каждой главы, дети смогут почерпнуть множество интересных знаний обо всём на свете.

Программа Think разработана издательством Cambridge, и помогает ребятам эффективно подготовиться к сдаче экзаменов Cambridge English и ЕГЭ. Занятия содержат интересные для подростков темы, над которыми они размышляют. Программа помогает улучшить письменные и устные навыки английского языка, а также включает уроки по культуре, на которых школьники узнают, как живут в других странах.

Помимо основной программы в ходе обучения ученики могут посещать разговорные английские клубы, участвовать в тематических вечерах, праздниках и вечеринках для отработки разговорных навыков и общения.

​Стоимость:

6480 рублей - для групп 4-6 лет;

5760 рублей - для групп 7-12 лет;

8640 рублей - для групп 13-17 лет.

Пробное занятие - бесплатно.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 7 до 12 лет;

от13 до 17 лет.

Продолжительность:

1 час - для групп 4-6 лет;

1 час 20 минут - для групп 7-12 лет;

2 часа - для групп 13-17 лет.

Частота занятий:

3 раза в неделю для групп 4-6 лет;

2 раза в неделю для детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Количество человек в группе: до 8 человек.