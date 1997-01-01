Английский язык в Центре иностранных языков "VLondon"

Информация

Описание: на занятиях используется комплексный подход к обучению: грамматика, аудирование, разговорные навыки. Занятия проводятся по учебникам издательств Oxford, Cambridge, Pearson Longman.

Какую пользу принесут занятия ребенку:

сможет уверенно и с удовольствием читать, понимать и переводить англоязычные тексты;

начнет непринужденно понимать англоязычную речь (от фильмов и песен до живой речи носителя языка);

сможет правильно выражать свои мысли на английском языке, ввести эффективную и приятную беседу с носителем языка.

Занятия ведут преподаватели с высшим профессиональным образование и многолетним опытом успешной работы. Среди учеников школы победители школьных олимпиад и других конкурсов, в том числе "British Bulldog".

Стоимость: 3200 рублей в месяц (8 занятий).

Возрастные группы:

от 6 до 7 лет;

от 8 до 12 лет;

от 13 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.