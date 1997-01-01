Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Английский язык в Центре иностранных языков "VLondon"
Цена: От 3200
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Чуркин, ул. Запорожская, 77 , оф. 825
- +7 (423) 248-87-66
- +7 (902) 557-45-55 , Whatsapp
- +7 (984) 140-96-04
Информация
Описание: на занятиях используется комплексный подход к обучению: грамматика, аудирование, разговорные навыки. Занятия проводятся по учебникам издательств Oxford, Cambridge, Pearson Longman.
Какую пользу принесут занятия ребенку:
- сможет уверенно и с удовольствием читать, понимать и переводить англоязычные тексты;
- начнет непринужденно понимать англоязычную речь (от фильмов и песен до живой речи носителя языка);
- сможет правильно выражать свои мысли на английском языке, ввести эффективную и приятную беседу с носителем языка.
Занятия ведут преподаватели с высшим профессиональным образование и многолетним опытом успешной работы. Среди учеников школы победители школьных олимпиад и других конкурсов, в том числе "British Bulldog".
Стоимость: 3200 рублей в месяц (8 занятий).
Возрастные группы:
- от 6 до 7 лет;
- от 8 до 12 лет;
- от 13 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
-
Французский язык в школе "Аспект"От 5 до 18 лет От 300 руб Частная
-
Английский язык в студии "Цветок"От 3 до 9 лет От 2400 до 3200 руб Частная
-
Английский МИНИ-САД в ПолиглотикиОт 3 до 6 лет От 1250 до 15000 руб Частная
-
Немецкий язык в центре "Полиглотики"От 1 до 12 лет От 650 до 6400 руб Частная
-
Английский язык в "Jane`s School"От 5 до 18 лет От 2800 до 3150 руб Частная
-
Английский язык в Центре иностранных языков "Language Leader"От 3 до 18 лет От 4000 до 5500 руб Частная
-
Английский язык в центре "Вундеркинды"От 5 до 18 лет От 3400 руб Частная
-
Английский для малышей в "Mamas Center"От 1 до 3 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Немецкий язык в школе "Lingvostation"От 3 до 18 лет От 400 руб Частная
-
Английский язык в школе Vladivostok Education GroupОт 4 до 17 лет От 6480 до 8640 руб Частная
Загрузка комментариев...