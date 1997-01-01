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Английский язык в школе "Zoom English Club"
Цена: 3120 - 3120
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 269а
- +7 (423) 201-45-40
- +7 (423) 255-57-37
- +7 (902) 555-57-37
- +7 (423) 290-32-36
Информация
Описание: есть групповые и индивидуальные занятия.
Возраст: от 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: от 45 минут до 1 часа 15 минут.
Стоимость: 3120 рублей в месяц.
Преподаватели: Зубанова Екатерина Валерьевна, Цой Виктория Романовна, Шацких Татьяна Владимировна - преподаватели английского языка.
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