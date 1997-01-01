Английский язык в студии "Цветок"

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Адреса
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Владивосток, Третья рабочая, пр-т Красного Знамени, 120а
- +7 (950) 296-02-46
Информация
Описание: Изучение английского языка по методике Валерии Мещеряковой.
Возраст: от 3-х до 9-ти лет.
Продолжительность: от 45 минут до 1 часа.
Стоимость: от 2400 до 3200 руб. в месяц.
Преподаватель: Буянова Марина Васильевна - преподаватель английского языка.
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