Английский язык в Студии "English LEO"

Информация

Описание: занятия проходят в интерактивном формате, на уроках проводятся интеллектуальные развивающие игры на английском. В процессе игры дети отлично запоминают новые слова и выражения, а также применяют уже известный вокабуляр. Кроме того, активно исползуются такие инструменты, как: аудирование, наглядные материалы, видео и многое другое, что позволяет задействовать все способы восприятия и усваивания новой информации.

Ребенок научится:

понимать английскую речь на слух,

задавать вопросы на английском и отвечать на них,

читать слова и транскрипцию,

грамотно писать,

сможет повысить оценку в школе.

Стоимость: 400 рублей - одно занятие. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 4 до 18 лет. Занятия проходят в возрастных группах.

Продолжительность: 1 час 20 минут, в дошкольных группах - 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 3-5 человек.

