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Английский язык в Студии "English LEO"
Цена: От 400
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (914) 073-98-30
Информация
Описание: занятия проходят в интерактивном формате, на уроках проводятся интеллектуальные развивающие игры на английском. В процессе игры дети отлично запоминают новые слова и выражения, а также применяют уже известный вокабуляр. Кроме того, активно исползуются такие инструменты, как: аудирование, наглядные материалы, видео и многое другое, что позволяет задействовать все способы восприятия и усваивания новой информации.
Ребенок научится:
- понимать английскую речь на слух,
- задавать вопросы на английском и отвечать на них,
- читать слова и транскрипцию,
- грамотно писать,
- сможет повысить оценку в школе.
Стоимость: 400 рублей - одно занятие. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 4 до 18 лет. Занятия проходят в возрастных группах.
Продолжительность: 1 час 20 минут, в дошкольных группах - 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 3-5 человек.
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