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Английский язык в Творческой студии "Do-Do"
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Баляева, ул. Луговая, 81а
- +7 (950) 299-08-99
- +7 (423) 290-58-90
Информация
Описание: занятия помогут ребенку снять языковой "барьер" и заговорить на английском языке, а также развить свободную беглую речь и сформировать правильное произношение слов. Ребенок будет уверенно говорить и понимать английскую речь как в школе на уроке английского языка, так и в поездках за границу.
Программа обучения направлена на:
- Восприятие английской речи на слух;
- Постановку произношения;
- Умение читать и писать на английском;
- Формирование свободной разговорной речи.
Структура занятия включает две части по 40 минут с перерывом на отдых:
- Образовательная часть, где дети получают знания и формируют навыки владения английским языком.
- Работа в режиме "репетитор" - вместе с преподавателем ученики делают школьные домашние задания, задают вопросы и получают на них развернутые ответы.
Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.
Возрастные группы:
- от 6 до 7 лет;
- от 8 до 9 лет;
- от 10 до 11 лет;
- от 12 до 14 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут. Занятие состоит из 2 частей по 40 минут, между которыми предусмотрен перерыв на 10-15 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6-8 человек.
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