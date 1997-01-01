Английский язык в Творческой студии "Do-Do"

Информация

Описание: занятия помогут ребенку снять языковой "барьер" и заговорить на английском языке, а также развить свободную беглую речь и сформировать правильное произношение слов. Ребенок будет уверенно говорить и понимать английскую речь как в школе на уроке английского языка, так и в поездках за границу.

Программа обучения направлена на:

Восприятие английской речи на слух;

Постановку произношения;

Умение читать и писать на английском;

Формирование свободной разговорной речи.

Структура занятия включает две части по 40 минут с перерывом на отдых:

Образовательная часть, где дети получают знания и формируют навыки владения английским языком. Работа в режиме "репетитор" - вместе с преподавателем ученики делают школьные домашние задания, задают вопросы и получают на них развернутые ответы.

Стоимость занятий необходимо уточнять по телефону. Действует система скидок.

Возрастные группы:

от 6 до 7 лет;

от 8 до 9 лет;

от 10 до 11 лет;

от 12 до 14 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут. Занятие состоит из 2 частей по 40 минут, между которыми предусмотрен перерыв на 10-15 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6-8 человек.

