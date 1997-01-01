Английский язык в учебном центре «ЛЕТО»

Информация

Описание: в ходе обучения ребенок научится свободно говорить, писать и читать на английском языке. Преподаватели обучают рамматике простым понятным языком, занимаются постановкой произношения у ребенка. Занятия проходят в игровой форме. Присутствует разговорная практика с носителем языка.



Программа для каждого ученика сторится индивидуально. На занятиях отсутствует "писанина", делается большой упор на практику. Ученикам предоставляется необходимый аудио и видео материал, а также печатный материал выдается на каждом уроке.

Стоимость: 450 рублей за занятие.

Возраст: от 7 до 9 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 3 человек.