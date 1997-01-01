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Английский язык в учебном центре «ЛЕТО»
Цена: От 450
Возраст: 7 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 42а
- +7 (423) 258-99-45
- +7 (908) 448-99-45 , WhatsApp
Информация
Описание: в ходе обучения ребенок научится свободно говорить, писать и читать на английском языке. Преподаватели обучают рамматике простым понятным языком, занимаются постановкой произношения у ребенка. Занятия проходят в игровой форме. Присутствует разговорная практика с носителем языка.
Программа для каждого ученика сторится индивидуально. На занятиях отсутствует "писанина", делается большой упор на практику. Ученикам предоставляется необходимый аудио и видео материал, а также печатный материал выдается на каждом уроке.
Стоимость: 450 рублей за занятие.
Возраст: от 7 до 9 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 3 человек.
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